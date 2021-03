Ultime Notizie Roma del 26-03-2021 ore 08:10 (Di venerdì 26 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio si è concluso ieri sera in videoconferenza il tradizionale vertice di marzo dei capi di stato e di governo dell’Unione Europea il Consiglio Europeo è stato presieduto da Charles Michel in collegamento da Bruxelles con le capitali rispetto alle previsioni sta determinato in anticipo senza la riunione di oggi i dati del Ministero della Salute sul coronavirus Ieri si sono registrati 23696 nuovi casi con 349470 tamponi E 460 vittime stesso numero della giornata delle precedenti 24 ore mercoledì i casi erano stati 21267 con 363767 tamponi via attualmente positivi sono 560 2856 da mercoledì c’è un incremento di 1548 casi guariti di Messi in tutto sono 2 milioni e Settecento4888 con un incremento di 21673 persone nelle Ultime 24 ore il bilancio totale dei deceduti sala ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio si è concluso ieri sera in videoconferenza il tradizionale vertice di marzo dei capi di stato e di governo dell’Unione Europea il Consiglio Europeo è stato presieduto da Charles Michel in collegamento da Bruxelles con le capitali rispetto alle previsioni sta determinato in anticipo senza la riunione di oggi i dati del Ministero della Salute sul coronavirus Ieri si sono registrati 23696 nuovi casi con 349470 tamponi E 460 vittime stesso numero della giornata delle precedenti 24 ore mercoledì i casi erano stati 21267 con 363767 tamponi via attualmente positivi sono 560 2856 da mercoledì c’è un incremento di 1548 casi guariti di Messi in tutto sono 2 milioni e Settecento4888 con un incremento di 21673 persone nelle24 ore il bilancio totale dei deceduti sala ...

