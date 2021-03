Rischio demenza, l’Inghilterra limiterà i colpi di testa in allenamento (Di venerdì 26 marzo 2021) Svolta epocale in arrivo per il calcio e per la salute dei calciatori. Come riporta il Telegraph, l’Inghilterra sarà la prima nazione a limitare i colpi di testa durante gli allenamenti, all’interno di un piano per affrontare il problema della demenza legata al mondo del calcio. La Premier ha annunciato che nel corso della stagione L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) Svolta epocale in arrivo per il calcio e per la salute dei calciatori. Come riporta il Telegraph,sarà la prima nazione a limitare ididurante gli allenamenti, all’interno di un piano per affrontare il problema dellalegata al mondo del calcio. La Premier ha annunciato che nel corso della stagione L'articolo

