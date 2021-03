Kaze and the Wild Masks disponibile da oggi

(Di venerdì 26 marzo 2021)and the, il platform ispirato ai classici degli anni ’90, è adessosu Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Steam e Stadia. Andre Schaan, fondatore dello studio di sviluppo PixelHive, non potrebbe essere più orgoglioso: “un sogno diventa realtà. Per noi di PixelHive significa molto vedere come l’idea che abbiamo a lungo accarezzato sia diventata un vero platform a cui potrà giocare chiunque in tutto il mondo!” Per festeggiare il lancio, SOEDESCO ha rilasciato un nuovo trailer live-action che evidenzia la classica azione a scorrimento orizzontale del platform in un ambiente amichevole. Anche se il feroce coniglioè il protagonista del gioco, a rubare la scena nel trailer è un vero coniglio. L’uscita della versione fisica su Nintendo Switch, PS4 e Xbox ...

Kaze and the Wild Masks , platform 2D ispirato a Sonic the Hedgehog e ad altri side - scroller degli anni '90, arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Steam e Stadia alla fine di questo ...