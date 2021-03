Giulia Salemi debutta nella moda con una sua linea, sito in tilt: «Siete impazzite come me» (Di sabato 27 marzo 2021) sito in tilt nel giorno del debutto. Giulia Salemi è entrata nel mondo della moda con una sua linea di costumi e gli ordini sono stati così tanti che per un po’ non è stato possibile accedere all’e-commerce. Entusiasmo per l’influencer che realizza un sogno e ringrazia i followers. Tutti i costumi sono indossati da lei nelle foto del catalogo. SMMR è il nome del brand ed è già seguitissimo sui Instagram. Giulia Salemi debutta nella moda, sito in tilt «Sono emozionata… ragazze ci siamo! Siamo online con la mia linea di costumi. Andate a curiosare…», il commento della Salemi, seguitissima su Instagram. nella foto ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 27 marzo 2021)innel giorno del debutto.è entrata nel mondo dellacon una suadi costumi e gli ordini sono stati così tanti che per un po’ non è stato possibile accedere all’e-commerce. Entusiasmo per l’influencer che realizza un sogno e ringrazia i followers. Tutti i costumi sono indossati da lei nelle foto del catalogo. SMMR è il nome del brand ed è già seguitissimo sui Instagram.in«Sono emozionata… ragazze ci siamo! Siamo online con la miadi costumi. Andate a curiosare…», il commento della, seguitissima su Instagram.foto ...

