Ecco come sarà l’ufficio del futuro (Di venerdì 26 marzo 2021) I manager delle più grandi aziende del mondo sono praticamente unanimi: secondo un recente report McKinsey, il 95% di loro ritiene che la pandemia abbia accelerato in maniera significativa la «digitalizzazione dell’ufficio e della collaborazione tra lavoratori». Insomma, con la pandemia il lavoro è diventato più flessibile, più diffuso, più digitale. E cambia in tutti i suoi aspetti: dalle interazioni tra colleghi alla gestione degli ambienti e degli uffici, dalle situazioni formali – come riunioni e colloqui – a quelle più informali, come la pausa pranzo o la pausa caffè. Leggi su vanityfair (Di venerdì 26 marzo 2021) I manager delle più grandi aziende del mondo sono praticamente unanimi: secondo un recente report McKinsey, il 95% di loro ritiene che la pandemia abbia accelerato in maniera significativa la «digitalizzazione dell’ufficio e della collaborazione tra lavoratori». Insomma, con la pandemia il lavoro è diventato più flessibile, più diffuso, più digitale. E cambia in tutti i suoi aspetti: dalle interazioni tra colleghi alla gestione degli ambienti e degli uffici, dalle situazioni formali – come riunioni e colloqui – a quelle più informali, come la pausa pranzo o la pausa caffè.

