Diritti tv Serie A, vittoria per DAZN: 16 voti a favore su 20 dai club (Di venerdì 26 marzo 2021) Arrivano notizie clamorose dall’assemblea di Lega Calcio sui Diritti tv della Serie A: DAZN è uscita assoluta vincitrice (e conquistatrice) dalla disputa con Sky. L’emittente streaming si è aggiudicata tutte le partite del triennio 2021-24 del massimo campionato di calcio italiano togliendo alla piattaforma satellitare tutte le partite. vittoria schiacciante della tv che tra le sue fila vanta la bellissima Diletta Leotta: sono stati 16 su 20, infatti, i voti a favore dei club italiani per DAZN. Soltanto le due genovesi (Sampdoria e Genoa), Crotone e Sassuolo hanno votato in favore di Rupert Murdoch. Sono attese contromosse dall’ormai vecchia dominatrice dei Diritti tv della Serie A. Seguici su ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Arrivano notizie clamorose dall’assemblea di Lega Calcio suitv dellaA:è uscita assoluta vincitrice (e conquistatrice) dalla disputa con Sky. L’emittente streaming si è aggiudicata tutte le partite del triennio 2021-24 del massimo campionato di calcio italiano togliendo alla piattaforma satellitare tutte le partite.schiacciante della tv che tra le sue fila vanta la bellissima Diletta Leotta: sono stati 16 su 20, infatti, ideiitaliani per. Soltanto le due genovesi (Sampdoria e Genoa), Crotone e Sassuolo hanno votato indi Rupert Murdoch. Sono attese contromosse dall’ormai vecchia dominatrice deitv dellaA. Seguici su ...

