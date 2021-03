Covid: Draghi, ‘operatori sanitari non vaccinati? Il governo intende intervenire’ (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – Sugli operatori sanitari non vaccinati “il governo intende intervenire, non va assolutamente bene che siano a contatto con malati. La ministra Cartabia sta preparando un provvedimento su questo, come è tutto ancora da vedere”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo in conferenza stampa. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – Sugli operatorinon“ilintervenire, non va assolutamente bene che siano a contatto con malati. La ministra Cartabia sta preparando un provvedimento su questo, come è tutto ancora da vedere”. Così il premier Mario, intervenendo in conferenza stampa. L'articolo CalcioWeb.

