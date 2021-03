Chi è Fabio Testi? Età | carriera e vita privata dell’attore

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 26 marzo 2021) Ecco chi è, età –del noto attore definito in passato lo Sean Connery italianoè un noto attore, tanti sono i successi conquistati nel corso della sua lunga e stimata. Grazie al suo talento e al suo fascino fu definito in passato lo Sean Connery italiano. L’attore è nato il 2 agosto 1941 a Peschiera sul Garda. Dopo aver conseguito il diploma di geometra iniziò gli studi universitari in Architettura. Dopo la laurea partì per l’Africa, per dirigere un cantiere. L’apice del successo come attore lo raggiunse tra gli anni ’70 e ’80, divenne famoso non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Nel 1966 recitò nel film Il buono, il brutto, il cattivo come controfigura. Nel 1968 recitò ...