Asl Latina, via alle vaccinazioni per i pazienti ad elevata fragilità: tutte le informazioni (Di venerdì 26 marzo 2021) Al via le vaccinazioni per pazienti ad elevata fragilità a Latina. Coerentemente alle linee di indirizzo espresse nel piano vaccinale, elaborato da Ministero della Salute con Decreto del 12 marzo 2021, e adottate dalla Regione Lazio, che è tra le regioni che si sono mosse per prime per quanto riguarda le categorie più a rischio, inizia presso l’Asl di Latina la somministrazione dei vaccini per la categoria pazienti ad elevata fragilità. Vaccini alle categorie fragili nella Asl di Latina Si tratta di pazienti che a causa della gravità della patologia di cui sono affetti presentano un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi di Covid-19. Le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 marzo 2021) Al via leperad. Coerentementelinee di indirizzo espresse nel piano vaccinale, elaborato da Ministero della Salute con Decreto del 12 marzo 2021, e adottate dalla Regione Lazio, che è tra le regioni che si sono mosse per prime per quanto riguarda le categorie più a rischio, inizia presso l’Asl dila somministrazione dei vaccini per la categoriaad. Vaccinicategorie fragili nella Asl diSi tratta diche a causa della gravità della patologia di cui sono affetti presentano un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi di Covid-19. Le ...

Advertising

CorriereCitta : Asl Latina, via alle vaccinazioni per i pazienti ad elevata fragilità: tutte le informazioni - MutiLeonilde : RT @Lunanotizie: Vaccini, da domani tocca ai fragili in cura presso le strutture della Asl di Latina. Anche a domicilio - - LatinaBiz : Nas Operazione Farmaco Viaggiante L'indagine che ha portato all'inchiesta “Farmaco viaggiante” dai carabinieri de… - Lunanotizie : Vaccini, da domani tocca ai fragili in cura presso le strutture della Asl di Latina. Anche a domicilio -… - News_24it : Sono 166 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. A renderl… -

Ultime Notizie dalla rete : Asl Latina Coronavirus nel Lazio, il bollettino di venerdì 26 marzo: 37 morti e 2.006 casi (910 a Roma) Nella Asl di Latina sono 228 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 66 e 88 anni con patologie. Nella ...

Lazio zona arancione, oggi 2.006 contagi e 37 morti. A Roma 900 casi Nella Asl di Latina sono 228 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 66 e 88 anni con patologie. Nella ...

Asl Latina, al via le vaccinazioni per pazienti ad elevata fragilità Il Punto a Mezzogiorno Asl Latina, al via le vaccinazioni per pazienti ad elevata fragilità Questo, insieme ad altre misure per il contenimento del contagio messe in campo dalla Asl Latina, rappresenta un valido strumento per abbattere le complicanze più gravi tra i contagiati da Covid-19.

Covid nel Lazio, oggi 2.006 nuovi casi e 37 decessi “Oggi nel Lazio, su oltre 16mila tamponi e oltre 19mila antigenici per un totale di oltre 35mila test, si registrano 2.006 casi positivi, 37 decessi e 1.811 guariti. Diminuiscono i casi, aumentano i d ...

Nelladisono 228 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 66 e 88 anni con patologie. Nella ...Nelladisono 228 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 66 e 88 anni con patologie. Nella ...Questo, insieme ad altre misure per il contenimento del contagio messe in campo dalla Asl Latina, rappresenta un valido strumento per abbattere le complicanze più gravi tra i contagiati da Covid-19.“Oggi nel Lazio, su oltre 16mila tamponi e oltre 19mila antigenici per un totale di oltre 35mila test, si registrano 2.006 casi positivi, 37 decessi e 1.811 guariti. Diminuiscono i casi, aumentano i d ...