Angelo Borrelli: "Mio addio è una ferita aperta, ma ora rivedo la luce" (Di venerdì 26 marzo 2021) Angelo Borrelli, l'uomo dei bollettini quotidiani, vittime e contagi in diretta alle 18, protagonista assoluto della prima ondata della pandemia finito nell'ombra nella seconda ondata, spezza un lunghissimo silenzio, un mese dopo il suo allontanamento da capo della Protezione civile. Dice alla Repubblica, sollevato, che "non sapevo più cosa era la luce dopo così tanti anni sotto pressione, praticamente al buio. Vedo di nuovo la luce". Dice anche dell'avvicendamento alla guida della Protezione Civile "preferirei non parlare, la ferita è aperta. Tra un mese, due spiegherò tutto", perché "non voglio fare polemiche adesso, non servirebbero a nessuno". In qualità di esperto di contabilità, il futuro di Angelo Borrelli è da magistrato contabile, "non avrei ...

