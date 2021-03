Amber Heard condanna per sempre Johnny Depp: niente processo d’appello, giustizia è fatta (Di venerdì 26 marzo 2021) Una condanna senza appello. In questo caso non è solo un modo di dire. Perché a Johnny Depp la richiesta di un processo d’appello è stata davvero negata dai giudici di Londra. Vale la sentenza di primo grado, senza se e senza ma. Lui ci aveva sperato. Invece, la giustizia britannica si è schierata, ancora una volta, dalla parte di Amber Heard. Che, questa volta, rompe il silenzio. LEGGI QUI TUTTE LE NOTIZIE SU Johnny Depp niente nuovo processo a Londra In una sentenza scritta emessa dalla Corte d’appello di Londra, i giudici Underhill e Dingemans hanno rifiutato la richiesta dell’interprete di Willy Wonka in La fabbrica di cioccolato (2005), di un nuovo ... Leggi su amica (Di venerdì 26 marzo 2021) Unasenza appello. In questo caso non è solo un modo di dire. Perché ala richiesta di unè stata davvero negata dai giudici di Londra. Vale la sentenza di primo grado, senza se e senza ma. Lui ci aveva sperato. Invece, labritannica si è schierata, ancora una volta, dalla parte di. Che, questa volta, rompe il silenzio. LEGGI QUI TUTTE LE NOTIZIE SUnuovoa Londra In una sentenza scritta emessa dalla Cortedi Londra, i giudici Underhill e Dingemans hanno rifiutato la richiesta dell’interprete di Willy Wonka in La fabbrica di cioccolato (2005), di un nuovo ...

