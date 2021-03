Ambasciatori della Partecipazione | una comunità che continua a formarsi

Leggi su ilblogdellestelle

(Di venerdì 26 marzo 2021) di Roberto Monaldi, tutor del percorso di formazione “” Il percorso di formazioneorganizzato dalla Rousseau Open Academy vuole essere un riferimento per tutti gli attivisti e i cittadini che vogliono dedicarsi alla promozione e all’applicazione degli strumenti di democrazia diretta e partecipata sul proprio territorio. Martedì 30 marzo ci vedremo online alle ore 21 per un nuovo appuntamento nel quale approfondiremo i metodi e gli strumenti per creare e gestire un’iniziativa digitale. Per partecipare basta registrarsi a questo link. Domenica 21 marzo si è svolta la nona lezione del terzo modulo introdotta e moderata da Enrica Sabatini socia e responsabile ricerca e sviluppo dell’Associazione Rousseau, durante la quale ...