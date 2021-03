Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Le Accuse Di Samantha! (Di giovedì 25 marzo 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Samantha elimina un corteggiatore e poi fa i conti con una segnalazione arrivata su Alessio. Si parla ancora una volta di Maria ed Alessandro che continuano ad avere scontri… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, la protagonista è stata a lungo Samantha. Quest’ultima ha battibeccato nuovamente con Roberto e poi ha chiesto delle spiegazioni ad Alessio, dopo aver ricevuto una segnalazione. Ecco che cosa è successo Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Samantha elimina Roberto! La Puntata si apre con Gemma che riceve un fiore da parte del cavaliere Domenico. E’ ancora abbattuta per l’addio di Maurizio ma questo gesto le riporta il ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 25 marzo 2021)di: Samantha elimina un corteggiatore e poi fa i conti con una segnalazione arrivata su Alessio. Si parla ancora una volta di Maria ed Alessandro che continuano ad avere scontri… Nellaquotidiana di, la protagonista è stata a lungo Samantha. Quest’ultima ha battibeccato nuovamente con Roberto e poi ha chiesto delle spiegazioni ad Alessio, dopo aver ricevuto una segnalazione. Ecco che cosa è successodi: Samantha elimina Roberto! Lasi apre con Gemma che riceve un fiore da parte del cavaliere Domenico. E’ ancora abbattuta per l’addio di Maurizio ma questo gesto le riporta il ...

