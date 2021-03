Test ai bimbi, ma resta la stretta Cosa succede dopo Pasqua (Di giovedì 25 marzo 2021) Ignazio Riccio Tutti gli studenti, compresi gli alunni di asili nido e materne, dovranno essere sottoposti al tampone rapido, che sarà ripetuto ogni sette giorni Lo stato di emergenza per la pandemia da Covid-19 verrà prolungato anche dopo Pasqua, con restrizioni rigide in molte regioni d’Italia. Nonostante il piano delle chiusure sia già pronto, il governo prevede un’importante eccezione: la riapertura delle scuole. L’arrivo al ministero dell’Istruzione dell’ex coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo, come riporta il Corriere della Sera, ha dato un impulso decisivo alla ripresa delle lezioni in presenza, anche se non mancheranno precauzioni e accorgimenti. Tutti gli studenti, compresi gli alunni di asili nido e materne, il primo giorno di scuola dovranno essere sottoposti a tampone rapido. Il Test ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 marzo 2021) Ignazio Riccio Tutti gli studenti, compresi gli alunni di asili nido e materne, dovranno essere sottoposti al tampone rapido, che sarà ripetuto ogni sette giorni Lo stato di emergenza per la pandemia da Covid-19 verrà prolungato anche, con restrizioni rigide in molte regioni d’Italia. Nonostante il piano delle chiusure sia già pronto, il governo prevede un’importante eccezione: la riapertura delle scuole. L’arrivo al ministero dell’Istruzione dell’ex coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo, come riporta il Corriere della Sera, ha dato un impulso decisivo alla ripresa delle lezioni in presenza, anche se non mancheranno precauzioni e accorgimenti. Tutti gli studenti, compresi gli alunni di asili nido e materne, il primo giorno di scuola dovranno essere sottoposti a tampone rapido. Il...

