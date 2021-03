Stivali in primavera: come indossarli con stile (Di giovedì 25 marzo 2021) Gli Stivali, contrariamente a quello che si può pensare, sono un capo molto smart per la primavera perché ci permettono di portare, anche senza calze, gonne, pantaloni corti e abiti sopra il ginocchio, anche se non abbiamo ancora le gambe abbronzate oppure se le temperature non sono ancora molto calde. Ecco qui un post con qualche idea di look facile da provare subito! Stivali in primavera: come sceglierli Nota dolente: non tutti gli Stivali valorizzano tutti i fisici. Per dirla in altre parole, a ciascuna il proprio modello! Se avete polpacci o caviglie importanti, il mio suggerimento è quello di portarli alti fin sotto al ginocchio e di indossare quindi gonne appena sopra il ginocchio, oppure corte (mini) o ancora shorts, anche in denim. Altra nota importante: se le gambe non sono il ... Leggi su dilei (Di giovedì 25 marzo 2021) Gli, contrariamente a quello che si può pensare, sono un capo molto smart per laperché ci permettono di portare, anche senza calze, gonne, pantaloni corti e abiti sopra il ginocchio, anche se non abbiamo ancora le gambe abbronzate oppure se le temperature non sono ancora molto calde. Ecco qui un post con qualche idea di look facile da provare subito!insceglierli Nota dolente: non tutti glivalorizzano tutti i fisici. Per dirla in altre parole, a ciascuna il proprio modello! Se avete polpacci o caviglie importanti, il mio suggerimento è quello di portarli alti fin sotto al ginocchio e di indossare quindi gonne appena sopra il ginocchio, oppure corte (mini) o ancora shorts, anche in denim. Altra nota importante: se le gambe non sono il ...

