Serie C, la Pergolettese batte 4-2 la Juventus Under 23 (Di giovedì 25 marzo 2021) Archiviati i primi recuperi delle gare rinviate in Serie C, con la sfida odierna tra Juventus Under 23 e Pergolettese. Grande successo della formazione lombarda, che ha battuto 2-4 i bianconeri grazie alle reti di Bakayoko, Faini e Duca, a segno con una doppietta. Gialloblù per altro sotto di una rete inizialmente, a sbloccare il match era infatti stata la formazione piemontese con Brighenti, cui in un convulso finale ha fatto seguito Alcibiade. Importante balzo in vanti della Pergolettese in ottica salvezza. Per la Juve frenata in zona playoff. Foto: Sito uff. Pergolettese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 marzo 2021) Archiviati i primi recuperi delle gare rinviate inC, con la sfida odierna tra23 e. Grande successo della formazione lombarda, che ha battuto 2-4 i bianconeri grazie alle reti di Bakayoko, Faini e Duca, a segno con una doppietta. Gialloblù per altro sotto di una rete inizialmente, a sbloccare il match era infatti stata la formazione piemontese con Brighenti, cui in un convulso finale ha fatto seguito Alcibiade. Importante balzo in vanti dellain ottica salvezza. Per la Juve frenata in zona playoff. Foto: Sito uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

