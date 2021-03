Raggi: Ferrara persona onesta, felice per lui (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – “Paolo, sono davvero felice per te: i giudici hanno riconosciuto la verita’ e hanno affermato pubblicamente quanto gia’ sapeva chi ti conosce: sei una persona onesta e corretta. Immagino quanto hai dovuto passare in questi anni prima dell’archiviazione del procedimento: i sorrisetti beffardi, le risatine, i lunghi silenzi imbarazzati, gli amici o coloro che si definivano tali che non ti salutano oppure si affrettano per non farsi vedere con te. Sei stato piu’ forte di tutto questo. Ora #AvantiConCoRaggio e sempre #ATestaAlta. Come abbiamo sempre fatto finora”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – “Paolo, sono davveroper te: i giudici hanno riconosciuto la verita’ e hanno affermato pubblicamente quanto gia’ sapeva chi ti conosce: sei unae corretta. Immagino quanto hai dovuto passare in questi anni prima dell’archiviazione del procedimento: i sorrisetti beffardi, le risatine, i lunghi silenzi imbarazzati, gli amici o coloro che si definivano tali che non ti salutano oppure si affrettano per non farsi vedere con te. Sei stato piu’ forte di tutto questo. Ora #AvantiConCoo e sempre #ATestaAlta. Come abbiamo sempre fatto finora”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Virginia

Advertising

giul9801 : RT @Paolo__Ferrara: Brava Raggi! Questa mattina sono partite le operazioni previste per liberare l'area F del campo nomadi di Castel Romano… - Tommaso94989154 : RT @Paolo__Ferrara: Brava Raggi! Questa mattina sono partite le operazioni previste per liberare l'area F del campo nomadi di Castel Romano… - APatrignan : RT @Paolo__Ferrara: Brava Raggi! Questa mattina sono partite le operazioni previste per liberare l'area F del campo nomadi di Castel Romano… - MovPopulistaIta : RT @Paolo__Ferrara: Brava Raggi! Questa mattina sono partite le operazioni previste per liberare l'area F del campo nomadi di Castel Romano… - DaCaiomauro : RT @Paolo__Ferrara: Brava Raggi! Questa mattina sono partite le operazioni previste per liberare l'area F del campo nomadi di Castel Romano… -