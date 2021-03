Marcucci lascia il posto a Simona Malpezzi, ma dice che il metodo resta sbagliato (Di giovedì 25 marzo 2021) Il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, alla fine ha accettato di rimettere il suo mandato e lasciare il posto a una donna come chiesto dal segretario Enrico Letta. E oggi il gruppo dem a Palazzo Madama dovrebbe eleggere alla presidenza Simona Malpezzi. Ma, dice Marcucci in un’intervista al Corriere, il metodo resta sbagliato. «La questione di genere non si risolve dicendo che il partito rimane in mano agli uomini, il governo ha tutti ministri uomini e quindi alle donne si danno i gruppi parlamentari», dice Marcucci. «Non è un modo corretto di approccio alla parità di genere. Credo che si debba essere coerenti, conseguenti e uniformi su tutti i fronti. Detto ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 25 marzo 2021) Il capogruppo Pd al Senato, Andrea, alla fine ha accettato di rimettere il suo mandato ere ila una donna come chiesto dal segretario Enrico Letta. E oggi il gruppo dem a Palazzo Madama dovrebbe eleggere alla presidenza. Ma,in un’intervista al Corriere, il. «La questione di genere non si risolvendo che il partito rimane in mano agli uomini, il governo ha tutti ministri uomini e quindi alle donne si danno i gruppi parlamentari»,. «Non è un modo corretto di approccio alla parità di genere. Credo che si debba essere coerenti, conseguenti e uniformi su tutti i fronti. Detto ...

