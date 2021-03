Lazio verso la zona arancione | Ladispoli “blinda” il weekend | «Spiagge chiuse e divieto di stazionare sul lungomare»

(Di giovedì 25 marzo 2021) Mentre si attende di capire se ilpasserà ino meno lunedì prossimo ail Sindaco Alessandro Grando ha deciso di firmare un’ordinanza per contrastare la diffusione del virus al livello locale., ordinanza anti Covid: ecco cosa prevede «Abbiamo pertanto ritenuto necessario – si legge in una nota firmata dallo stesso primo cittadino – considerata la situazione attuale dei contagi nella nostra città e con l’approssimarsi delle festività pasquali, provvedere ad emanare una specifica ordinanza per contrastare e contenere la diffusione del virus a livello locale». I dettagli Tale ordinanza prevede che, nei giorni 27 e 28 marzo e 3, 4 e 5 aprile: E’ vietato l’accesso agli arenili pubblici, con relativodi praticare la pesca sportiva e gli ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lazio verso

Agenzia ANSA

25 mar 15:13 Covid,arancione: Lombardia resta rossa Alsarà probabilmente assegnata la fascia arancione, stessa classificazione per la Toscana, mentre la Lombardia quasi ...... almeno per ora,i più grandi. "Per quanto riguarda le superiori, queste rimarranno chiuse continuando ad assicurare la didattica a distanza". A breve l'ufficialità del rientro nelLa ...Si saprà domani con certezza, quando verranno resi noti i dati del monitoraggio della Cabina di regia. Ma il Lazio spera di passare in fascia arancione per la settimana prima di ...Domani arriva il provvedimento del ministro della Salute dopo l'ultimo report del mese di marzo sull'evoluzione dell'epidemia. Zona gialla più lontana. La Lombardia rimane in zona rossa, il Lazio sper ...