Il Brasile mette un limite agli esoneri: non più di uno a stagione (Di giovedì 25 marzo 2021) La CBF, la federcalcio brasiliana, ha approvato l’entrata in vigore di un limite ai cambi di allenatore nella Serie A e vale sia per gli esoneri sia per le dimissioni dei tecnici. Le squadre non potranno cambiare più di una volta, con una sola eccezione: in caso di secondo licenziamento, sarà consentita una soluzione “interna”, nel senso che il sostituto dovrà essere già dipendente della società da almeno sei mesi. Allo stesso modo, l’allenatore che si dimette potrà accettare soltanto un nuovo incarico. Se verrà esonerato, invece, non subirà alcun tipo di limitazione. Questo il commento di Rogerio Caboclo, presidente della CBF. È un grande passo in avanti per il calcio brasiliano, che farà bene sia ai club che agli allenatori. Questo implicherà un rapporto più maturo e professionale, consentendo un lavoro più duraturo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 marzo 2021) La CBF, la federcalcio brasiliana, ha approvato l’entrata in vigore di unai cambi di allenatore nella Serie A e vale sia per glisia per le dimissioni dei tecnici. Le squadre non potranno cambiare più di una volta, con una sola eccezione: in caso di secondo licenziamento, sarà consentita una soluzione “interna”, nel senso che il sostituto dovrà essere già dipendente della società da almeno sei mesi. Allo stesso modo, l’allenatore che si dipotrà accettare soltanto un nuovo incarico. Se verrà esonerato, invece, non subirà alcun tipo di limitazione. Questo il commento di Rogerio Caboclo, presidente della CBF. È un grande passo in avanti per il calcio brasiliano, che farà bene sia ai club cheallenatori. Questo implicherà un rapporto più maturo e professionale, consentendo un lavoro più duraturo ...

