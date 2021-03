Hate Speech e Sport: Chievo Verona in campo (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Chievo Verona Women ha voluto essere presente e partecipare all’evento ‘Odiare non è uno Sport’. Una campagna di sensibilizzazione, lanciata nella città scaligera lo scorso 19 marzo, che vedrà il coinvolgimento di 10 città e molte associazioni Sportive. Scopo comune quello di gridare un forte e fermo STOP a quel fenomeno oggi conosciuto come Hate Speech. Gli “odiatori” sono ormai, purtroppo, presenza costante del nostro quotidiano soprattutto attraverso i social media. In un periodo in cui tanto parlare si fa intorno alla violenza di genere, in cui molti episodi violenti si sono riscontrati anche sui campi di gioco, dove i gesti sono stati spesso accompagnati dalle parole, ben vengano queste iniziative che si rivolgono in particolar modo al mondo dei giovani, maggiori fruitori ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021) IlWomen ha voluto essere presente e partecipare all’evento ‘Odiare non è uno’. Una campagna di sensibilizzazione, lanciata nella città scaligera lo scorso 19 marzo, che vedrà il coinvolgimento di 10 città e molte associazioniive. Scopo comune quello di gridare un forte e fermo STOP a quel fenomeno oggi conosciuto come. Gli “odiatori” sono ormai, purtroppo, presenza costante del nostro quotidiano soprattutto attraverso i social media. In un periodo in cui tanto parlare si fa intorno alla violenza di genere, in cui molti episodi violenti si sono riscontrati anche sui campi di gioco, dove i gesti sono stati spesso accompagnati dalle parole, ben vengano queste iniziative che si rivolgono in particolar modo al mondo dei giovani, maggiori fruitori ...

