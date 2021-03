Fallout 76 | svelata la Roadmap del 2021

(Di giovedì 25 marzo 2021) È stato svelato sul sito ufficiale del titolo: lacontiene tutti i più importanti aggiornamenti di cui goderà76 nell’arco delParlare oggi di76 è decisamente complicato: gioco aspramente criticato all’uscita da una buona fetta di community, ha ricevuto nel tempo numerosi aggiornamenti, tanto da far ricredere parte dei fan, che adesso possono godere di un titolo più che valido. Alla luce di questo e della recente acquisizione da parte di Microsoft, pare che Bethesda sia ancora decisa a supportarlo: è stata oggi infatti pubblicata laper l’anno, contenente tutte le più importanti aggiunte per76. Quali sono i contenuti delladi76 per il? La ...

Advertising

tivooweb : #Bethesda illustra il futuro di #Fallout76! - Gamestormit : ? Fallout 76 - Svelata la nuova Roadmap ?? - infoitscienza : Svelata la nuova roadmap di Fallout 76 - CescozTOHC : RT @GamesPaladinsIT: News da Bethesda su: Fallout 76 – Svelata la nuova Roadmap - GameSailors : Fallout 76: Svelata la nuova Roadmap - News -

Ultime Notizie dalla rete : Fallout svelata

Fantasy Magazine

I giocatori che possiedono76 tramite il sito ufficiale di Behtesda possono provare tutte le nuove funzionalità e altro ancora nella nostra attuale iterazione del PTS. Questo aggiornamento ...Giocate a76 ? Anche nel 2021 il gioco continuerà a crescere e ad arricchirsi di nuovi contenuti e dinamiche. Ci sarà qualcosa in ogni stagione. Primavera - In arrivo dotazioni S. P. E. C. I. ...Mentre ancora si dibatte se questo o quel gioco di Bethesda sarà un'esclusiva Xbox, una risposta interessante arriva dal team di Fallout 76.Siamo felici di annunciare i contenuti della roadmap 2021 di Fallout 76! Fallout 76 nel 2021 continuerà a crescere e innovarsi, con l’introduzione di nuove dinamiche per vivere un’esperienza di gioco ...