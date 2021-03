BCE | Panetta | “Euro digitale richiederà tempo Decisione non è ancora stata presa”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Attualmente la Banca centralepea sta conducendo una “ricognizione” sull’e anche quando sarà completata, a metà anno, l’eventualedi procedere non sarà definitiva, in quanto “l’unico obiettivo sarà quello di predisporre le condizioni tecniche, organizzative e legali per essere eventualmente in grado di emettere una valuta”. È quanto affermano Fabio, l’esponente italiano del Comitato esecutivo della Bce, che ha la delega sul tema, e Ulrich Bindse il, direttore generale su Infrastrutture di mercato e pagamenti, in un articolo del blog dell’istituzione in cui cercano di rassicurare quelli che definiscono “dubbi” su questo progetto. L’, dunque, ...