Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2021 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 marzo 2021)24 MARZOORE 17:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI ALCUNI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA LE USCITE PER PRENESTINA E A24. SPOSTIAMOCI SULL’AUTOSTRADA A1 DOVE UN SECONDO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LE USCITE PER COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI; SI RALLENTA INFINE SULLA TIBURTINA, TRA SETTECAMINI E L’ALLACCIO COL GRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, RICORDIAMO CHE SULL’AUTOSTRADA A12-TARQUINIA: PER LAVORI CHIUSO DA DOMANI, GIOVEDÌ 25 E FINO A VENERDÌ 26 MARZO, IL TRATTO COMPRESO TRA CIVITAVECCHIA SUD E SANTA SEVERA/SANTA ...