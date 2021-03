Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma Cade Dalle Scale e Si Fa Male! (Di mercoledì 24 marzo 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma entra in studio e Cade per le Scale, causando la preoccupazione di tutti. Maurizio decide di lasciare il programma, risentito Dalle offese… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, la protagonista assoluta è stata Gemma Galgani. La dama ha vissuto diverse disavventure. E’ caduta infatti per le Scale ed ha dovuto affrontare anche un rifiuto da parte di Maurizio. Ecco cosa è successo. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: la caduta di Gemma! La Puntata si apre con Maria De Filippi che annuncia di dover partire da una cosa seria. ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 24 marzo 2021)dientra in studio eper le, causando la preoccupazione di tutti. Maurizio decide di lasciare il programma, risentitooffese… Nellaquotidiana di, la protagonista assoluta è stataGalgani. La dama ha vissuto diverse disavventure. E’ caduta infatti per leed ha dovuto affrontare anche un rifiuto da parte di Maurizio. Ecco cosa è successo.di: la caduta di! Lasi apre con Maria De Filippi che annuncia di dover partire da una cosa seria. ...

Advertising

DPCgov : ???? Alluvioni, frane, incendi boschivi, ondate di calore… Grazie alle donne e agli uomini dei Centri Funzionali e d… - Corriere : In tutta Europa le donne continuano ad essere pagate meno degli uomini, in media il 25%. In Italia addirittura il 3… - meb : Il personale sanitario italiano candidato al premio #Nobel per la Pace è una notizia che riempie di orgoglio tutti… - G_Chinellato : Le forze dell'ordine che sono uomini e donne come noi, devono proteggere e non vessare la popolazione: Avv Linda C… - jvdithemerald : vi rendete conto che vi date degli esseri di merda da soli perché voi stessi arrivate a suggerire alle donne queste… -