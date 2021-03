Uomini e donne, Gemma casca dalle scale, Maria: ‘Sanguini’ (Di mercoledì 24 marzo 2021) Puntata ricca di colpi di scena quella di Uomini e donne andata in onda questo pomeriggio su Canale 5. Gemma Galgani ci ha fatto prendere uno spavento nel momento in cui è caduta dalle scale. Fortunatamente nulla di grave per lei che, in puntata, ha poi dovuto fare i conti con l’abbandono di Maurizio. La caduta di Gemma fa preoccupare Maria Maria De Filippi ad inizio puntata, ha fatto promozione alla fiction ‘Svegliati Amore Mio’ in onda questa sera su Canale 5 e che vede protagonista Sabrina Ferilli. Una storia che parla di diritto al lavoro e alla salute, temi molto importanti e delicati. Si è passati a parlare di Gemma. La dama ha percorso la passerella ed è inciampata sugli ultimi scalini. Gemma si è rialzata e ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 24 marzo 2021) Puntata ricca di colpi di scena quella diandata in onda questo pomeriggio su Canale 5.Galgani ci ha fatto prendere uno spavento nel momento in cui è caduta. Fortunatamente nulla di grave per lei che, in puntata, ha poi dovuto fare i conti con l’abbandono di Maurizio. La caduta difa preoccupareDe Filippi ad inizio puntata, ha fatto promozione alla fiction ‘Svegliati Amore Mio’ in onda questa sera su Canale 5 e che vede protagonista Sabrina Ferilli. Una storia che parla di diritto al lavoro e alla salute, temi molto importanti e delicati. Si è passati a parlare di. La dama ha percorso la passerella ed è inciampata sugli ultimi scalini.si è rialzata e ...

