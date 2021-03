Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale per motivi di salute (Di mercoledì 24 marzo 2021) . Il ricovero è avvenuto nella giornata di lunedì 22 marzo. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale dalla giornata di lunedì 22 marzo per problemi di salute. Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale La notizia è stata comunicata dal legale di Silvio Berlusconi Federico Cecconi nel corso dell’udienza del processo Ruby ter. Parlando dell’assenza del suo assistito, l’avvocato ha fatto sapere che il leader di Forza Italia è ricoverato in ospedale. Silvio BerlusconiLe condizioni del leader di Forza Italia L’avvocato non ha parlato nel dettaglio delle condizioni del Cavaliere, che comunque non ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 marzo 2021) . Il ricovero è avvenuto nella giornata di lunedì 22 marzo. Il leader di Forza Italiaindalla giornata di lunedì 22 marzo per problemi diinLa notizia è stata comunicata dal legale diFederico Cecconi nel corso dell’udienza del processo Ruby ter. Parlando dell’assenza del suo assistito, l’avvocato ha fatto sapere che il leader di Forza Italia èinLe condizioni del leader di Forza Italia L’avvocato non ha parlato nel dettaglio delle condizioni del Cavaliere, che comunque non ...

