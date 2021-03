Riforma pensioni 2021 | quota 41 e uscita dai 62 anni strade parallele?

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono piaciute le proposte della piattaforma unitaria Cgil, Cisl, Uil, che abbiamo ribadito e sintetizzato nell’articolo di ieri, si tratta delle idee che i segretari confederali hanno proposto al Ministro Orlando nell’attesa che riprenda il tavolo di confronto sullaprevidenziale. Per il neo Ministro al momento vi sono già troppi argomenti prioritari, lavoro ed ammortizzatori sociali, ragion per cui lepossono aspettare, almeno per ora. Ma tra 9 mesi, e questo ormai è chiaro a tutti, la100 terminerà e si dovrà necessariamente pensare a qualche misura alternativa per evitare lo scalone dai 62 ai 67che rischierà di piombare addosso ai lavoratori che matureranno i requisiti della100, 62d’età e 38 di contributi, a partire però dal 1 gennaio ...

Advertising

infoitinterno : Riforma Pensioni 2021 ultime oggi, l'editoriale: aspettativa di vita e importi bassi - infoitinterno : RIFORMA PENSIONI/ Contratto di espansione verso l’estensione (ultime notizie) - moneypuntoit : ?? Pensioni, niente riforma (per adesso): le parole del Ministro Orlando ?? - dado75x : @DSantanche IO credo che dietro ci siano dei numeri chiari e dei ragionamenti Machiavellici, insomma la riforma del… - AcerboLivio : RIFORMA PENSIONI/ Contratto di espansione verso l'estensione (ultime notizie) -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma pensioni

/ Tridico: serve pensione integrativa pubblica per donne e giovani Certamente, non c'è dubbio che la riduzione in schiavitù dei lavoratori faccia aumentare il fatturato di una ...Il tavolo dellanon è ancora partito, ma il ministro del Lavoro Orlando avverte i sindacati: 'Le risorse sono limitate'. Da Quota 102 allo sconto sull'età per i lavori usuranti: quali sono le ipotesi in campo ...Per chi al raggiungimento dei 67 anni non avrà contributi versati per 20 anni è lecito sperare nel pensionamento con una delle proroghe Amato o conviene versare i contributi volontari?Il tavolo della riforma non è ancora partito, ma il ministro del Lavoro Orlando avverte i sindacati: "Le risorse sono limitate". Da Quota 102 allo sconto sull'età per i lavori usuranti: quali sono le ...