Prenotare il vaccino è come la lotteria La rabbia delle persone fragili in Toscana

Advertising

Ic3Girl_ : Leggo di gente che cerca di convincere i genitori a non fare il vaccino... io invece lunedì sono riuscita a prenota… - vincenzozoccano : RT @Riccardi_FVG: ??#Vaccino, aperte le prenotazioni per #genitori di #disabili #under16 ?? I genitori e caregiver di persone vulnerabili… - Riccardi_FVG : ??#Vaccino, aperte le prenotazioni per #genitori di #disabili #under16 ?? I genitori e caregiver di persone vulner… - pointle98419099 : RT @iltrumpo: Guardiamo il lato positivo: se stai disperatamente cercando di prenotare il vaccino, vuol dire che sei ancora vivo. - Angelo_Rossano : “Computer bloccato”. Così rispondono al Cup. Online? Impossibile prenotare. I potenti mezzi della @RegionePuglia me… -

Ultime Notizie dalla rete : Prenotare vaccino

IL GIORNO

FIRENZE - C'è stato un vero e proprio assalto perilCovid per le persone fragili sulla piattaforma online dove i cittadini della Toscana possono prenotarsi per la vaccinazione anti - Covid. Infatti nel giro di pochissimo tempo le ...... perché non possodirettamente l'appuntamento? Perché non è possibile verificare se la ...con che criterio vengono chiamate le persone? Perché non posso scegliere dove andare a fare il...Le recenti novità sulla fase tre per le vaccinazioni di massa che apre ad altra fascia di età e ai soggetti vulnerabili non possono che essere ...Basilicata, presidente Bardi: “E’ partita ieri la piattaforma di Poste Italiane per le somministrazioni dei vaccini” ...