Permessi falsi per sindaco ed ex segretario | Procura chiede rinvio a giudizio

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLadella Repubblica di Santa Maria Capua Vetere – sostituto Gerardina Cozzolino – ha chiesto ildeldi Marcianise (Ce) Antonello Velardi e dell’excomunale Onofrio Tartaglione per i reati in concorso di falso ideologico e materiale finalizzati alla truffa aggravata perché commessa ai danni di un ente pubblico (il Comune). Il 25 febbraio scorso laaveva notificato ai due indagati l’avviso di conclusione indagini; da allora nè Velardi nè Tartaglione hanno chiesto di essere sentiti dall’ufficio inquirente, che ha così chiesto il. Nei prossimi giorni verrà fissata l’udienza preliminare che dovrà decidere se mandare al dibattimento Velardi e Tartaglione. ...

