Mussolini Lazio | il figlio di Alessandra firma col club biancoceleste

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Romano Floriani, il giovane proveniente da una famiglia dal cognome ingombrante pronto a vincere i pregiudizi in campo., c’è l’accordo. La società presieduta da Claudio Lotito ha fattore un contratto da professionista al giovane Romano Florianidie di Mauro Floriani. Lui è anche un pronipote di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Mussolini-Lazio: il pronipote del Duce firma il suo primo contratto da professionista - lancenet : CONTRATADO! ?????? Romano Mussolini, bisneto de ditador fascista italiano, assina contrato profissional com a Lazi… - leonardo_s_oli : Lazio sendo Lazio O mais novo lateral direito da Lazio. O bisneto do Mussolini - falconiere_mark : Mussolini-Lazio: Romano firma il suo primo contratto da professionista. È il pronipote del Duce, figlio di Alessand… - Seijilis : RT @laSextaTV: Romano Floriani Mussolini, bisnieto de Mussolini, firma un contrato profesional con la Lazio -

Che il futuro per lui potesse essere raggiante lo si era intuito quando erano iniziate a essere diverse le sue prestazioni con la maglia della Primavera della: Romano Floriani, terzogenito di Alessandra , ha firmato il suo contratto con la società biancoceleste, consolidando un rapporto con il club fino al 2024. L'annuncio di Romano ...Unper la. Romano Floriani, terzino destro classe 2003 e pronipote di Benito, ha firmato il suo primo contratto da professionista con i biancocelesti. "Ripensando da dove ho ...