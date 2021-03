Mamme no Dad | adesso si muove anche il Comune | ' Screening a prof e alunni e poi riaprite le aule'

(Di mercoledì 24 marzo 2021) PORTO SANT'ELPIDIO - Per un anno è stata dimenticata,è finalmente al centro dell'attenzione la scuola, per tante ragioni. Prima su tutte: le famiglie non ne possono più della didattica a ...

...alcuni cartelli anche a Porto San Giorgio) era partita da Porto Sant'Elpidio con un gruppo di... a distanza di un anno, non è più la stessa. All'inizio ci abbiamo messo la buona volontà ma ...Fin dalle prime ore della mattina, nel gruppo WhatsApp delle, cominciano a circolare gli ... Se anche tutti gli istituti tornassero forzatamente in, io dovrei comunque continuare ad andare in ...Lavoro o figli? Le donne non dovranno più scegliere, è l'impegno del premier Draghi. «Intendiamo lavorare in questo senso, puntando a un riequilibrio del gap salariale e a ...PORTO SANT'ELPIDIO - Per un anno è stata dimenticata, adesso è finalmente al centro dell’attenzione la scuola, per tante ragioni. Prima su tutte: le famiglie non ne ...