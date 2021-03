LOl – chi ride è Fuori | lo show Amazon con Fedez e Mara Maionchi

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Dieci comici saranno rinchiusi per ben 6 ore, con l’unico obbiettivo di non ‘re’ alle battute dei concorrenti in gioco: sono queste le regole del nuovo programma Lol- Chi. Uno nuovopronto a debuttare il primo aprile sulla piattaformaPrime Video. Al timone delloci saranno, che cercheranno di intrattenere il pubblico con la loro innata ironia. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più. Lol: ChiPrime Video presenta il nuovo: ecco i nomi dei concorrenti Al nuovo programma LoL- Chi, parteciperanno: Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo ...

Advertising

sunshinata_ : @daytbi il senso di superiorità ma chi vi vuole lol - CedricBellino : credo di aver capito chi è dipsy lol - jeekiesluvbot : io onestamente mi immagino hinata e kageyama che litigano per chi deve stare nel posto del passeggero e hinata se n… - miserablelemon : e indovinate chi è agender haha lol - AmazonHelp : @selishardliquor Ciao, 'LOL: Chi ride è fuori' sarà disponibile dal 1 Aprile. A presto! -Pamela -

Ultime Notizie dalla rete : LOl chi

ride è fuori su Prime Video, arriva il nuovo trailer 62 Curiosità 20 MarApproda su Amazon Prime Video il nuovo comedy showride fuori con due giudici di eccezione come Mara Maionchi e ...Dieci comici saranno rinchiusi per ben 6 ore, con l'unico obbiettivo di non 'ridere' alle battute dei concorrenti in gioco: sono queste le regole ...Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna ci raccontano il programma ...