Le Tesla si possono comprare con i bitcoin. Il paradosso dell’auto green acquistata con “denaro inquinante” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Se i veicoli elettrici sono legati al concetto di green e di sostenibilità ambientale, le criptomonete si tengono stretto quello di succhia-energia e di più CO2 nell’aria. Acquistare una Tesla con i bitcoin appare immediatamente come un paradosso. Abbiamo provato a fare qualche calcolo energetico.... Leggi su dday (Di mercoledì 24 marzo 2021) Se i veicoli elettrici sono legati al concetto die di sostenibilità ambientale, le criptomonete si tengono stretto quello di succhia-energia e di più CO2 nell’aria. Acquistare unacon iappare immediatamente come un. Abbiamo provato a fare qualche calcolo energetico....

