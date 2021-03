La campagna nazionale di Confcommercio a tutela delle imprese più colpite (Di mercoledì 24 marzo 2021) Parte oggi la campagna di Confcommercio “Il futuro non (si) chiude”. Un’iniziativa nazionale con il duplice obiettivo di richiamare l’attenzione sulla drammatica situazione che stanno vivendo gli imprenditori dei settori più colpiti dalla pandemia – turismo, ristorazione, comparto culturale e ricreativo, abbigliamento, trasporti, professioni – e lanciare un messaggio forte sulla voglia di ripartire. La campagna proverà a consentire alle imprese, la cui attività è ancora ferma o drasticamente ridotta dalle restrizioni, di poter riaprire – laddove possibile – in sicurezza ed evitare così la chiusura definitiva e la perdita di posti di lavoro. La campagna da oggi è veicolata sui canali social di Confcommercio – con l’hashtag #ConfcommercioCè – e ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 24 marzo 2021) Parte oggi ladi“Il futuro non (si) chiude”. Un’iniziativacon il duplice obiettivo di richiamare l’attenzione sulla drammatica situazione che stanno vivendo gli imprenditori dei settori più colpiti dalla pandemia – turismo, ristorazione, comparto culturale e ricreativo, abbigliamento, trasporti, professioni – e lanciare un messaggio forte sulla voglia di ripartire. Laproverà a consentire alle, la cui attività è ancora ferma o drasticamente ridotta dalle restrizioni, di poter riaprire – laddove possibile – in sicurezza ed evitare così la chiusura definitiva e la perdita di posti di lavoro. Lada oggi è veicolata sui canali social di– con l’hashtag #Cè – e ...

