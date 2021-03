Fiumicino: ancora un incidente “alla solita rotonda”. Sinistro tra due auto (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nella giornata di oggi, ancora una volta, la “rotonda maledetta” a Isola Sacra è stata teatro di un Sinistro avvenuto tra due autovetture. L’auto rossa, come si vede dalle immagini è finita nella rotonda situata tra via di Villa Gugliemi e via Giuseppe Fontana. Al momento non si conoscono le dinamiche dell’accaduto, ma già in passato la rotonda si è vista essere lo scenario di svariati incidenti. 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nella giornata di oggi,una volta, la “maledetta” a Isola Sacra è stata teatro di unavvenuto tra duevetture. L’rossa, come si vede dalle immagini è finita nellasituata tra via di Villa Gugliemi e via Giuseppe Fontana. Al momento non si conoscono le dinamiche dell’accaduto, ma già in passato lasi è vista essere lo scenario di svariati incidenti. 1 di 2 ...

Advertising

CorriereCitta : Fiumicino: ancora un incidente “alla solita rotonda”. Sinistro tra due auto - 74Giuliana : A dispetto di chi vuole il male di @DilettaLeotta e @canyaman1989 in aeroporto a Fiumicino in partenza viva l'amore… - mlpedo1 : RT @gommothcecco: @Federic87190653 @Gianmar26145917 idem per quanto riguarda il Lazio e Zingaretti: pur nello strombazzato buon funzionamen… - Gianmar26145917 : RT @gommothcecco: @Federic87190653 @Gianmar26145917 idem per quanto riguarda il Lazio e Zingaretti: pur nello strombazzato buon funzionamen… - gommothcecco : @Federic87190653 @Gianmar26145917 idem per quanto riguarda il Lazio e Zingaretti: pur nello strombazzato buon funzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino ancora Traffico Roma del 24 - 03 - 2021 ore 15:30 ...tranquillo sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul raccordo e consolari abbiamo ancora ...Giornate Ci sono code in direzione di Castel sant' Angelo ricordiamo i lavori sulla Roma Fiumicino ...

Etna: cenere lavica su pista, voli dirottati e cancellati Operazione ancora in corso. Al momento sono stati cancellati due voli della Lufthansa, il ... e dirottati a Comiso altri quattro dell'Alitalia: in arrivo e partenza da Milano Linate e da Roma Fiumicino.

Fiumicino, rotonda "maledetta" a Villa Guglielmi: con l'auto finisce nell'aiuola IlFaroOnline.it Piloti Alitalia: venerdì manifestazione a Fiumicino I piloti Alitalia ed Alitalia Cityliner tornano a farsi sentire e questa volta lo faranno all’aeroporto di Fiumicino il 26 marzo presso il Terminal 3 alle ore 11. Le ultime notizie relative alla manca ...

Roma, chiudono i bunker dei Savoia e di Mussolini. Roma Sotterranea: "Così si rischia l'abbandono" Dal 2014 l'associazione Roma Sotterranea gestisce, in convenzione con il Comune di Roma e con la Sovrintendenza dei Beni Culturali, i bunker di Villa Ada e Villa Torlonia, meglio conosciuti come dei ...

...tranquillo sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul raccordo e consolari abbiamo...Giornate Ci sono code in direzione di Castel sant' Angelo ricordiamo i lavori sulla Roma...Operazionein corso. Al momento sono stati cancellati due voli della Lufthansa, il ... e dirottati a Comiso altri quattro dell'Alitalia: in arrivo e partenza da Milano Linate e da RomaI piloti Alitalia ed Alitalia Cityliner tornano a farsi sentire e questa volta lo faranno all’aeroporto di Fiumicino il 26 marzo presso il Terminal 3 alle ore 11. Le ultime notizie relative alla manca ...Dal 2014 l'associazione Roma Sotterranea gestisce, in convenzione con il Comune di Roma e con la Sovrintendenza dei Beni Culturali, i bunker di Villa Ada e Villa Torlonia, meglio conosciuti come dei ...