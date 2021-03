**Covid: la star di Bollywood Aamir Khan positiva al virus** (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - La superstar di Bollywood Aamir Khan è risultata positiva al test per Covid-19 e si sta isolando da sola a casa. Ne dà notizia il sito specializzato Variety. "Il signor Aamir Khan è risultato positivo al Covid-19. È a casa in auto quarantena, segue tutti i protocolli e sta bene", ha riferito il portavoce dell'attore. "Tutti coloro che sono entrati in contatto con lui nel recente passato dovrebbero farsi testare in via precauzionale. Grazie per tutti i vostri auguri e le vostre preoccupazioni". Khan sarà presto sullo schermo in 'Laal Singh Chaddha', il remake ufficiale di Bollywood di 'Forrest Gump', prodotto da Viacom18 Studios e Aamir Khan Productions, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - La superdiè risultataal test per Covid-19 e si sta isolando da sola a casa. Ne dà notizia il sito specializzato Variety. "Il signorè risultato positivo al Covid-19. È a casa in auto quarantena, segue tutti i protocolli e sta bene", ha riferito il portavoce dell'attore. "Tutti coloro che sono entrati in contatto con lui nel recente passato dovrebbero farsi tee in via precauzionale. Grazie per tutti i vostri auguri e le vostre preoccupazioni".sarà presto sullo schermo in 'Laal Singh Chaddha', il remake ufficiale didi 'Forrest Gump', prodotto da Viacom18 Studios eProductions, che ...

