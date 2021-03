All’asta pneumatico di Formula 1 autografato dal team di Luna Rossa

Leggi su nonsolonautica

(Di mercoledì 24 marzo 2021) UnoPirelli di1 in un’esclusiva versione con il tricolore italiano sul fianco è statoda tutti i componenti del sailingdiPrada Pirelli ed è stato messotramite la piattaforma online di aste silenziose 32auctions.com. Il ricavato dell’asta verrà interamente devoluto a favore di AIP Foundation, l’associazione non-profit che da anni si occupa di promuovere progetti volti ad aumentare la sicurezza stradale, in particolare quella di pedoni, ciclisti e motociclisti, nei paesi a basso e medio reddito come quelli del Sud-est asiatico.firmato daper AIP Foundation AIP Foundation, fondata nel 1999 da Greig Craft, è un’organizzazione con 22 anni di ...