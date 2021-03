“Voci per la libertà”, le 10 canzoni in nomination della sezione Big (Di martedì 23 marzo 2021) Sono rappresentate molte generazioni, molti generi musicali e molte tematiche nelle dieci canzoni che Amnesty International Italia e Voci per la libertà hanno scelto come candidate quest’anno al Premio Amnesty International Italia nella sezione Big, lo storico riconoscimento che va a brani sui diritti umani pubblicati da nomi affermati della musica italiana nell’anno precedente. Sono in lizza in questa edizione (in ordine alfabetico per artista): Eugenio Bennato con “W chi non conta niente” (Bennato); Samuele Bersani con “Le Abbagnale” (Bersani); Coma Cose feat. Stabber con “La rabbia” (Mesiano / Zanardelli / Tartaglini); Fulminacci con “Un fatto tuo personale” (Uttinacci / Dezi / Mungai / ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 marzo 2021) Sono rappresentate molte generazioni, molti generi musicali e molte tematiche nelle dieciche Amnesty International Italia eper lahanno scelto come candidate quest’anno al Premio Amnesty International Italia nellaBig, lo storico riconoscimento che va a brani sui diritti umani pubblicati da nomi affermatimusica italiana nell’anno precedente. Sono in lizza in questa edizione (in ordine alfabetico per artista): Eugenio Bennato con “W chi non conta niente” (Bennato); Samuele Bersani con “Le Abbagnale” (Bersani); Coma Cose feat. Stabber con “La rabbia” (Mesiano / Zanardelli / Tartaglini); Fulminacci con “Un fatto tuo personale” (Uttinacci / Dezi / Mungai / ...

