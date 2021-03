Usura aggravata dal metodo mafioso: 5 arresti della Polizia a Roma (Di martedì 23 marzo 2021) AGI - Usura, estorsione aggravate dal metodo mafioso ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria: per questi reati, cinque persone, che gravitavano nella zona dell'Alberone (a San Giovanni), sono state arrestate dalla Polizia su ordine del gip del tribunale di Roma. Sono accusate dalla procura di aver concesso a diverse vittime, quasi tutti piccoli imprenditori del quadrante sud-est della capitale, somme di denaro da restituire ad interessi che oscillavano tra il 60% ed il 240% su base annua. Il via alle indagini è scaturito da una denuncia raccolta in zona Appio nel novembre del 2018, che ha permesso di fare luce su un gruppo di persone che fanno capo alla famiglia calabrese dei PiRomalli dediti all'attività finanziaria abusiva ed estorsiva servendosi di ... Leggi su agi (Di martedì 23 marzo 2021) AGI -, estorsione aggravate daled esercizio abusivo dell'attività finanziaria: per questi reati, cinque persone, che gravitavano nella zona dell'Alberone (a San Giovanni), sono state arrestate dallasu ordine del gip del tribunale di. Sono accusate dalla procura di aver concesso a diverse vittime, quasi tutti piccoli imprenditori del quadrante sud-estcapitale, somme di denaro da restituire ad interessi che oscillavano tra il 60% ed il 240% su base annua. Il via alle indagini è scaturito da una denuncia raccolta in zona Appio nel novembre del 2018, che ha permesso di fare luce su un gruppo di persone che fanno capo alla famiglia calabrese dei Pilli dediti all'attività finanziaria abusiva ed estorsiva servendosi di ...

virginiaraggi : Oggi a Roma 5 arresti per usura aggravata da metodo mafioso. A vittime usura voglio dire che c’è un’alternativa per… - Anubi_Inpw : RT @Agenzia_Italia: Usura aggravata dal metodo mafioso: 5 arresti della Polizia a Roma - Agenzia_Italia : Usura aggravata dal metodo mafioso: 5 arresti della Polizia a Roma - EugenioGangale : RT @virginiaraggi: Oggi a Roma 5 arresti per usura aggravata da metodo mafioso. A vittime usura voglio dire che c’è un’alternativa per non… - Majden3 : RT @virginiaraggi: Oggi a Roma 5 arresti per usura aggravata da metodo mafioso. A vittime usura voglio dire che c’è un’alternativa per non… -