Tutti in cerca di Grisù: la gatta in viaggio sul Lecce-Torino è fuggita dal trasportino e il controllore l'ha fatta scendere a Pescara (Di martedì 23 marzo 2021) Ore di ansia per l'anziana coppia di proprietari che non riesce a capire come la gatta possa essere fuggita. Il controllore pensava si trattasse di un randagio. I consigli dell'animalista Leggi su repubblica (Di martedì 23 marzo 2021) Ore di ansia per l'anziana coppia di proprietari che non riesce a capire come lapossa essere. Ilpensava si trattasse di un randagio. I consigli dell'animalista

Advertising

defencelessziam : Comunque io capisco sia questione di carattere magari è davvero una a cui non piace apparire (non mi sembra il suo… - Cerca_Annalisa : #quelQualcosa di inconfessabili che ti spegne dentro e ti scolorisce le giornate ... #quelloCheimmagino tutti chi… - lelunoir_ : @naghithereal Non averne. Il primo è un cult intoccabile, e su questo siamo tutti d'accordo. Questo sequel ha una s… - 29luglio1971 : Io amo Gesù, San Francesco, San Pio e tutti i Santi. Non credo nella ridicola politica e politicanti.. amano la p… - 29luglio1971 : E sono tutti idem..e la categoria politicanti cerca e trova tanti leccaculo e zero cervello.. Seguite chi lecca il… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti cerca Tutti in cerca di Grisù: la gatta in viaggio sul Lecce-Torino è fuggita dal trasportino e il controllore l... La Repubblica Morata: ‘Che fastidio le critiche. Anno complicato, colpa di tutti. Ronaldo arrabbiato, il mio futuro…’ LE CRITICHE – “Hanno criticato tutti noi. Ci dà fastidio, ovvio. Sono il primo a sapere delle critiche e Ronaldo anche. Non devo certo spiegarvi chi sia Cristiano: lui cerca sempre di difendere la ...

Gatto con coda paralizzata cerca la sua casa per sempre Questa è la storia del gatto con coda paralizzata a causa di un brutto incidente. Si trova a Brindisi e cerca la sua casa per sempre!

LE CRITICHE – “Hanno criticato tutti noi. Ci dà fastidio, ovvio. Sono il primo a sapere delle critiche e Ronaldo anche. Non devo certo spiegarvi chi sia Cristiano: lui cerca sempre di difendere la ...Questa è la storia del gatto con coda paralizzata a causa di un brutto incidente. Si trova a Brindisi e cerca la sua casa per sempre!