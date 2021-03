Roma, Guerrini lascia M5S. Pd e Lega: “Raggi non ha più maggioranza” (Di martedì 23 marzo 2021) ROMA – Gemma Guerrini lascia il Movimento 5 Stelle e passa al Gruppo misto in Assemblea capitolina. L’annuncio è stato dato dalla stessa consigliera in apertura della seduta di oggi in Aula Giulio Cesare. Leggi su dire (Di martedì 23 marzo 2021) ROMA – Gemma Guerrini lascia il Movimento 5 Stelle e passa al Gruppo misto in Assemblea capitolina. L’annuncio è stato dato dalla stessa consigliera in apertura della seduta di oggi in Aula Giulio Cesare.

