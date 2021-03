Roma, Dzeko dimentica l’infortunio: «Sto bene e voglio giocare» (Di martedì 23 marzo 2021) Edin Dzeko ha rassicurato i tifosi dal ritiro della Bosnia: le dichiarazioni dell’attaccante della Roma in conferenza stampa Edin Dzeko ha rassicurato i tifosi dal ritiro della Bosnia. Le dichiarazioni dell’attaccante della Roma in conferenza stampa: «Sono in forma e pronto per giocare domani». La nazionale di Dzeko sarà impegnata nel match di qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022 contro la Finlandia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Edinha rassicurato i tifosi dal ritiro della Bosnia: le dichiarazioni dell’attaccante dellain conferenza stampa Edinha rassicurato i tifosi dal ritiro della Bosnia. Le dichiarazioni dell’attaccante dellain conferenza stampa: «Sono in forma e pronto perdomani». La nazionale disarà impegnata nel match di qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022 contro la Finlandia. Leggi su Calcionews24.com

