Riccardo Fogli si difende: “Non sapevo niente del tributo a Stefano D’Orazio” (Di martedì 23 marzo 2021) Stefano D’Orazio è venuto a mancare tempo fa perché vittima della pandemia. Il mondo della musica piange ancora oggi, eppure il tributo previsto al Festival di Sanremo non è stato realizzato. Riccardo Fogli ha fatto delle dichiarazioni a riguardo dopo aver letto delle accuse abbastanza gravi nei suoi confronti. Riccardo Foglio e Stefano D’Orazio – Solonotizie24Riccardo Fogli si difende dalle accuse Live non è la D’Urso è il programma condotto da Barbara D’Urso che permette a molti volti noti dello spettacolo di prendere la parola tra inviti e interviste. Di recente si è recato nello studio di Riccardo Fogli che ha colto l’occasione per parlare ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 23 marzo 2021)è venuto a mancare tempo fa perché vittima della pandemia. Il mondo della musica piange ancora oggi, eppure ilprevisto al Festival di Sanremo non è stato realizzato.ha fatto delle dichiarazioni a riguardo dopo aver letto delle accuse abbastanza gravi nei suoi confronti.o e– Solonotizie24sidalle accuse Live non è la D’Urso è il programma condotto da Barbara D’Urso che permette a molti volti noti dello spettacolo di prendere la parola tra inviti e interviste. Di recente si è recato nello studio diche ha colto l’occasione per parlare ...

