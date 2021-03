Politi | Raggi non ha più maggioranza

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 marzo 2021) Roma – “L’uscita dalladella consigliera Guerrini destabilizza la tenuta del Campidoglio e ci impensierisce visti gli importanti atti che sono al vaglio in questi ultimi masi di consiliatura.” “Siamo all’epilogo di un percorso disastroso per la Capitale, costellato da scelte superficiali e inadeguate fatte da Virginiae dal M5S. Il Sindaco prenda atto di non avere piu’ lae valuti seriamente di rassegnare le dimissioni, un gesto dovuto per non bloccare ulteriormente la Capitale”. Lo dichiara in una nota, Maurizio, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina.