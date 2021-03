Pd: Calenda, ‘voto a sedicenni e capigruppo donna solo slogan’ (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo la tendenza in Italia ad affrontare i problemi sotto forma di slogan: allora il problema dei giovani è il voto ai sedicenni, viene più facile, è come dire capigruppo donna, però purtroppo non è così che si risolvono le questioni”. Così Carlo Calenda, leader di Azione, ospite di Radio 24. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo la tendenza in Italia ad affrontare i problemi sotto forma di slogan: allora il problema dei giovani è il voto ai, viene più facile, è come dire, però purtroppo non è così che si risolvono le questioni”. Così Carlo, leader di Azione, ospite di Radio 24. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

