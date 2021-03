Occhi spaziali su pineta Castel Fusano | droni e satelliti per sicurezza

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 marzo 2021) Roma – Ladisara’ controllata 24 ore su 24, in tempo reale, grazie a un sistema di sensori,che segnaleranno qualsiasi tipo di evento: dagli incendi all’entrata abusiva di autoveicoli, dall’abbandono di rifiuti alla creazione di insediamenti abusivi. E’ quanto prevede il progetto ‘Ses 5G’ messo a punto dal Comune di Roma insieme a Leonardo e in collaborazione con l’Agenzia spaziale italiana e l’Agenzia spaziale europea. “Roma oggi entra nel futuro- ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi- Grazie a dei partner eccezionali e’ stato elaborato un progetto che mette a frutto le migliori e finissime tecnologie per creare una vera e propria applicazione di Smart city per la tutela, lae il controllo delladi ...