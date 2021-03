Nainggolan nostalgico della Nazionale | «Mi manca quella sensazione»

(Di martedì 23 marzo 2021) Radjaha commentato un post su Instagram di Romelu Lukaku, fresco di convocazione da parte del Belgio Radjaha commentato un post su Instagram di Romelu Lukaku, fresco di convocazione da parte del Belgio, sottolineando come gli manchi giocare con la maglia dei Diavoli Rossi. Il centrocampista del Cagliari, infatti, non viene chiamato indal 27 marzo del 2018. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nainggolan nostalgico

Centotrentuno.com

Radjaha commentato un post su Instagram di Romelu Lukaku, fresco di convocazione da parte del ...Cagliari : Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Marin,, Duncan, Nandez; Simeone, Joao Pedro. All. Semplici Juventus : Szczesny; Cuadrado, De ...interpretato come un afflato...In Sardegna per tentare la volata: serve solo la vittoria. Assenti Ramsey, Demiral e Dybala. CR7 si sfoga dopo le critiche: «Il calcio ha memoria, conta solo rialzarsi» ...