Marito uccide moglie, suoceri e poi compie un altro gesto orribile FOTO (Di martedì 23 marzo 2021) Un Marito uccide moglie e genitori di lei ma non è tutto. Lui stesso ha rivelato alle forze dell’ordine ciò che ha commesso dopo. Marito uccide moglie, ed anche i genitori di lei, massacrandoli a colpi di pistola. Ma ciò che è peggio è che Jesse Huy, 50 anni, dopo avere scaricato una prima ondata L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 23 marzo 2021) Une genitori di lei ma non è tutto. Lui stesso ha rivelato alle forze dell’ordine ciò che ha commesso dopo., ed anche i genitori di lei, massacrandoli a colpi di pistola. Ma ciò che è peggio è che Jesse Huy, 50 anni, dopo avere scaricato una prima ondata L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

govi47 : #storieitaliane la Reggiani ha fatto uccide il marito per #stizza....cioè...mio marito non mi fa i complimenti per… - VVincenzino : @Sabry09439578 Io ??. Solo che non mi dichiarerò mai perché ho paura. Mia moglie mi uccide e tuo marito con la rus… - 2000fallito : @RomSpanta @cesakingtti @softlovis Certo come no, così come esiste il maschicidio per quando la moglie uccide il marito - sos_loyalty : Coral tra le protagoniste è quella che per me ha senz’altro più problemi di tutte. Vuoi uccidere un marito che ti… - pikanihalgds : mi ruba il marito e poi me lo uccide? -