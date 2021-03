Israele (ancora) al voto (Di martedì 23 marzo 2021) Quando un anno fa Benjamin Netanyahu e Benny Gantz hanno trovato un accordo per la formazione del nuovo governo, in Israele in molti hanno ipotizzato l’uscita da quel tunnel politico che nel giro di 12 mesi ha portato il Paese per ben tre volte alle urne. Speranza però resa vana da un’ennesima crisi politica. E InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 23 marzo 2021) Quando un anno fa Benjamin Netanyahu e Benny Gantz hanno trovato un accordo per la formazione del nuovo governo, inin molti hanno ipotizzato l’uscita da quel tunnel politico che nel giro di 12 mesi ha portato il Paese per ben tre volte alle urne. Speranza però resa vana da un’ennesima crisi politica. E InsideOver.

Advertising

giap87625642 : RT @caciara83: Buongiorno bella gente ricapitolando provando a capire Biden presidente america e cos'é cambiato? Draghi presidente Ital… - jakclive : poi a Baruc quest'ordine: Dice il Signore: Prendi i contratti di compra e mettili in un vaso di terra, perché si co… - TheItalianTimes : #Israele oggi al voto per la quarta volta in 2 anni. Poco meno di 40 partiti si presentano alle #elezioni. In cor… - flamulamaria : RT @fam_cristiana: Oggi elezioni politiche in #Israele. Sono le quarte in due anni. Il primo ministro #Netanyahu spera di restare ancora in… - robertomaldona4 : RT @ilmessaggeroit: Vaccino, Israele accelera ancora: «Somministrazione in compresse, costi ridotti e vaccinazioni in casa» -